Запустят авиарейсы из Ташкента в индийский штат Гоа

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Новый авиарейс по маршруту Ташкент — Гоа — Ташкент авиакомпания Uzbekistan Airways запустит 27 октября текущего года, сообщает ИА «Дунё».
Самолеты будут летать дважды в неделю — по воскресеньям и средам. Об этом стало известно в ходе прошедшей презентации туристического потенциала Узбекистана в индийском штате Гоа.
Участники Road show, среди которых порядка 100 представителей туристической отрасли, выразили уверенность в том, что развитие авиасообщения между двумя странами позволит укрепить связи в данной сфере.
Представители туристической индустрии Узбекистана также рассказали индийским коллегами подробнее о культуре своей страны, о развитии горного туризма, особенностях MICE-туризма и о многом другом.