АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Telegram откроет офис в Казахстане, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — отметил министр.
Он напомнил, что по законодательству республики все интернет-платформы мессенджеров должны иметь представителя в Казахстане.
«Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов», — констатировал он.
По словам министра, ведомство продолжит работу с международными партнёрами для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит безопасность казахстанцев на цифровых платформах.