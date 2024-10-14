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Telegram откроет офис в Казахстане

Глава Минцифры Казахстана обсудил вопросы кибербезопасности с международными партнерами.

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Telegram откроет офис в Казахстане, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — отметил министр.

Он напомнил, что по законодательству республики все интернет-платформы мессенджеров должны иметь представителя в Казахстане.

«Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов», — констатировал он.

По словам министра, ведомство продолжит работу с международными партнёрами для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит безопасность казахстанцев на цифровых платформах.