Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько продуктов могут получить в Беларуси госзнак качества

До 100 продуктов могут получить Государственный знак качества. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала﻿ председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.

Сейчас на это звание претендуют 660 товаров и 217 предприятий.

При этом в стране много производителей инновационной продукции. Больше всего ее среди товаров легкой промышленности, электротехнической продукции, в сфере электротранспорта и деревообработки.

Белорусский госзнак качества лучшим товарам будут присваивать впервые. Это произойдет в 2024 году.

Сам знак выглядит как пятиугольник красного цвета. Он отражает пять качественных показателей производства: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.