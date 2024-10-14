Сколько продуктов могут получить в Беларуси госзнак качества

Сейчас на это звание претендуют 660 товаров и 217 предприятий.
При этом в стране много производителей инновационной продукции. Больше всего ее среди товаров легкой промышленности, электротехнической продукции, в сфере электротранспорта и деревообработки.
Белорусский госзнак качества лучшим товарам будут присваивать впервые. Это произойдет в 2024 году.
Сам знак выглядит как пятиугольник красного цвета. Он отражает пять качественных показателей производства: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.