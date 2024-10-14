На территории Киностудии имени М. Горького построят три новых здания

«Общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи квадратных метров. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, земельный участок № 8/5», — рассказал Владимир Ефимов.