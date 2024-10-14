Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Киностудии имени М. Горького построят три новых здания

На территории Киностудии имени М. Горького возведут три новых здания. Постройки будут использовать для административных и хозяйственных нужд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи квадратных метров. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, земельный участок № 8/5», — рассказал Владимир Ефимов.

Специалисты демонтировали ветхие постройки и возвели двухэтажный сервисный центр. Продолжается строительство кинопроизводственного комплекса и центра реквизита.

Предстоит также отремонтировать кровлю, фасады, восстановить и обустроить помещения широкоформатного зала и лабораторного корпуса. По окончании всех работ запланировано благоустройство территории.

«Для возведения данных объектов внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 гектара. Помимо модернизации всей территории, появления новых зданий и пространств общего пользования, также проектируются инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала», — добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что происходящая масштабная модернизация и обновление имущественного комплекса, а также присоединение ранее к студии третьей площадки — кинозавода «МЕТМАШ» на Рязанском проспекте дадут новые возможности для развития отечественной киноиндустрии.

Работы на территории Киностудии имени М. Горького выполняют специалисты столичного комплекса городского хозяйства и Департамента капитального ремонта.

строительство
кино