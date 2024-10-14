На территории Киностудии имени М. Горького построят три новых здания

«Общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи квадратных метров. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, земельный участок № 8/5», — рассказал Владимир Ефимов.
Специалисты демонтировали ветхие постройки и возвели двухэтажный сервисный центр. Продолжается строительство кинопроизводственного комплекса и центра реквизита.
Предстоит также отремонтировать кровлю, фасады, восстановить и обустроить помещения широкоформатного зала и лабораторного корпуса. По окончании всех работ запланировано благоустройство территории.
«Для возведения данных объектов внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 гектара. Помимо модернизации всей территории, появления новых зданий и пространств общего пользования, также проектируются инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала», — добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что происходящая масштабная модернизация и обновление имущественного комплекса, а также присоединение ранее к студии третьей площадки — кинозавода «МЕТМАШ» на Рязанском проспекте дадут новые возможности для развития отечественной киноиндустрии.
Работы на территории Киностудии имени М. Горького выполняют специалисты столичного комплекса городского хозяйства и Департамента капитального ремонта.