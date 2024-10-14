В Ростовстате назвали города Ростовской области, где продают дешевый картофель

В Ростовской области выяснили, где можно найти самый дорогой и самый дешевый картофель в регионе. Также стали известны средние расценки на корнеплоды на 7 октября. Результаты опубликованы на сайте Ростовстата.
Средняя цена на указанную дату составляла 47,73 рубля за 1 кг.
Ниже этого порога расценки были в Ростове-на-Дону — 47,44 рубля, в Волгодонске — 47,28 рубля, в Сальске — 45,36 рубля. Самый дешевый картофель продавался в городе Миллерово, он стоил 40,66 рубля за 1 кг.
Самые высокие цены по региону были в Таганроге (49,99 рубля) и Шахтах (50,45 рубля).
Ранее стало известно, что стоимость картофеля в Ростовской области изменилась почти на треть из-за засухи.