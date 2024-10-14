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В Ростовстате назвали города Ростовской области, где продают дешевый картофель

Стало известно, что в Ростовской области продают самый дешевый в регионе картофель.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выяснили, где можно найти самый дорогой и самый дешевый картофель в регионе. Также стали известны средние расценки на корнеплоды на 7 октября. Результаты опубликованы на сайте Ростовстата.

Средняя цена на указанную дату составляла 47,73 рубля за 1 кг.

Ниже этого порога расценки были в Ростове-на-Дону — 47,44 рубля, в Волгодонске — 47,28 рубля, в Сальске — 45,36 рубля. Самый дешевый картофель продавался в городе Миллерово, он стоил 40,66 рубля за 1 кг.

Самые высокие цены по региону были в Таганроге (49,99 рубля) и Шахтах (50,45 рубля).

Ранее стало известно, что стоимость картофеля в Ростовской области изменилась почти на треть из-за засухи.