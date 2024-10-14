В Новосибирске имущество владельца сети «Холидей» выставили на торги

В Новосибирске арбитражный управляющий выставил на торги имущество предпринимателя Николая Скороходова на общую сумму порядка 23 миллионов рублей. Четыре года назад создателя и владельца торговой сети «Холидей» признали банкротом.
Арбитражный управляющий Сергей Обухов разместил сразу три объявления о проведении торгов. На продажу выставлены несколько транспортных средств должника: автомобиль Cadillac Escalade 2015 года впуска за 4,1 миллиона рублей, автоприцеп, два снегохода, мотоцикл Yamaha, а также гидроцикл.
Помимо этого, продаются доли Николая Скороходова в уставных капиталах ООО «Компания Холидей» и ООО «НСК-Холди» Стоимость последнего лота превышает 10 миллионов рублей. Заявки на участие торгах принимаются до
Николай Скороходов владел одной из крупнейших и самых известных торговых сетей Новосибирска. Под различными брендами в 7 регионах страны работало больше 500 магазинов группы компаний «Холидей». Однако шесть лет назад ее постиг полный финансовый коллапс.
В июне 2020 года арбитражный суд признал банкротом и самого Скороходова, поскольку тот выступал поручителем по долгам своей компании. Сумма долговых обязательств предпринимателя составила порядка 14 миллиардов рублей. Бизнесмен предложил вариант реструктуризации задолженности, но кредиторов он не устроил. Далее была введена процедура реализации имущества должника, срок действия которой неоднократно продлевался.
Иван ЛУДНОВ.