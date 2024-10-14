В Новосибирске имущество владельца сети «Холидей» выставили на торги

В июне 2020 года арбитражный суд признал банкротом и самого Скороходова, поскольку тот выступал поручителем по долгам своей компании. Сумма долговых обязательств предпринимателя составила порядка 14 миллиардов рублей. Бизнесмен предложил вариант реструктуризации задолженности, но кредиторов он не устроил. Далее была введена процедура реализации имущества должника, срок действия которой неоднократно продлевался.