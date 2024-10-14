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В Нацбанке рассказали, до какого числа еще можно обменять старые белорусские рубли

Белорусские рубли образца 2000 года еще можно обменять до 31 декабря 2024-го. С 1 января 2025 года они будут недействительными, сообщает﻿ Нацбанк.

Банкноты и монеты меняют в соотношении 10 000:1. Например, банкнота номиналом 100 белорусских рублей образца 2000 года — это 1 копейка образца 2009 года. А банкнота номиналом 50 тыс. рублей 2000-го — 5 современных рублей.

Обмен проводят в кассах Нацбанка. Вознаграждение за операцию не взимается. Кассы Нацбанка находятся в Минске на ул. Толстого, 6.

На 1 октября 2024 года из обращения изъяли 98,2% от суммы и 60,8% от количества банкнот, которые были вне касс Нацбанка на 1 июля 2016 года.

С 1 сентября 2022 года по 1 октября 2024-го белорусы обменяли 139,5 тыс. экземпляров банкнот образца 2000 года на сумму 813,7 тыс. деноминированных рублей.