Нижегородцев-миллиардеров стало на треть больше

Как сообщили в ведомстве, по итогам декларационной кампании 2024 года (по представленным декларациям за 2023 год) в Нижегородской области общее число декларантов — «миллионеров» с валовой суммой дохода более 1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10 099 человек и составляет 56 893 человек. В 2023 году (по представленным декларациям за 2022 год) таких налогоплательщиков насчитывалось 46 794 человека.