Нижегородцев-миллиардеров стало на треть больше

Количество налогоплательщиков, задекларировавших доход, превышающий один миллиард рублей, увеличилось по сравнению с 2023 годом на 11 и составило 32 человека, сообщили АИ «Время Н», в Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.
Как сообщили в ведомстве, по итогам декларационной кампании 2024 года (по представленным декларациям за 2023 год) в Нижегородской области общее число декларантов — «миллионеров» с валовой суммой дохода более 1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10 099 человек и составляет 56 893 человек. В 2023 году (по представленным декларациям за 2022 год) таких налогоплательщиков насчитывалось 46 794 человека.
Доход от 1 до 100 млн рублей заявили 56 596 граждан. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 10 056 человек.
Доходы от 100 до 500 млн рублей указали 225 налогоплательщиков — на 31 человека больше, чем в 2023 году.
От 500 млн до 1 млрд рублей продекларировали 40 налогоплательщиков, что также больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2023 году — 39 человек).
В УФНС отметили рост использования безбумажных форм представления деклараций.