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Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей

Материнский капитал на первого ребенка в следующем 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первого, пояснил Котяков.

Материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля.