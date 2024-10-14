Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей

Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первого, пояснил Котяков.
Материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля.
Материнский капитал на первого ребенка в следующем 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первого, пояснил Котяков.
Материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля.