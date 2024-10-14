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Курортный сбор в Сочи заменят на туристический налог

Туристический налог планируют установить в Сочи с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в городе Сочи курортный сбор заменят на туристический налог. Этот вопрос мэр курорта Андрей Прошунин обсудил в ходе рабочей встречи с зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым.

«Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс. Сейчас прорабатываем вопрос на местном уровне во взаимодействии с администрацией Краснодарского края», — написал Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Глава курорта также отметил, что во время встречи также подняли ряд тем, связанных с экологией, благоустройством, транспортной инфраструктурой и коммунальным хозяйством.

Напомним, курортный сбор в Сочи составляет 50 рублей.

туризм и отдых