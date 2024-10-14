Курортный сбор в Сочи заменят на туристический налог

С 1 января 2025 года в городе Сочи курортный сбор заменят на туристический налог. Этот вопрос мэр курорта Андрей Прошунин обсудил в ходе рабочей встречи с зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым.