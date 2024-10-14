Военная прокуратура добивается привлечения к ответственности ИП из Прикамья

Ранее госпожа Салихова была оштрафована на 25 тыс. руб. за торговлю на Wildberries армейскими индивидуальными рационами питания с маркировкой «Армия России» и «Военторг». Эти изделия не предназначены для свободной продажи, суд также усмотрел факт использования товарного знака без согласия его владельца. По данным «Ъ-Прикамье», флотская прокуратура возбудила новое административное дело после того, как рационы питания приобрели местные военнослужащие.