Больше миллиарда рублей потратят на два дорожных объекта в Хабаровске

Сотрудники подрядной организации завершают работы по реконструкции участка проезжей части проспекта 60-летия Октября в Хабаровске. Он в этом году стал главным и самым дорогостоящим объектом финансирования по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас рабочие наносят разметку, устанавливают новые остановочные павильоны и разбивают газоны.
Напомним, что в текущем году проспект 60-летия Октября ремонтируют на участке между улицами Аэродромной и Машинистов — его общая длина 1,86 км. По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, объект на всём его протяжении фактически приходится строить с нуля — трасса оказалась сильно разбита большегрузным транспортом, который шёл по ней транзитом из Приморья в другие регионы страны.
— В этом году в перечень работ вошли устройство дороги, бордюрного камня, тротуаров, водоотводных лотков из железобетонных конструкций. Несмотря на трудности — интенсивность движения и большое количество воды, которую приходилось постоянно откачивать, — работы шли по графику и даже с опережением. При этом дорожникам приходилось работать и в тёмное время суток, — рассказали в мэрии краевой столицы. Но на этом работа дорожников на проспекте 60-летия Октября не закончится — в 2025 году они должны приступить к реконструкции нового участка от улицы Машинистов до переулка Гаражного. Кроме того, много работы предстоит на развязке «Ленинградская — проспект — Восточное шоссе». В этом году подрядчик приступил к первому этапу реконструкции, который включал в себя ремонт деформационных швов и устройство нового покрытия.
— После вскрытия верхнего слоя асфальта мы обнаружили, что бетонное основание дороги разрушено. Много усилий ушло на его замену. Также в этом году поменяли стыки, используя новые технологии для мостовых сооружений — высокопрочный бетон и износостойкий асфальт, — сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Сергей Егоров. На втором этапе подрядчику предстоит отремонтировать съезды с развязки, заменить леерное ограждение, а также смонтировать новое освещение. Вместе с тем, данный объект, наравне с проспектом 60-летия Октября, станет в 2025 году самым затратными в плане президентского нацпроекта — в общей сложности на них предусмотрено 1,156 миллиарда рублей.