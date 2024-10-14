Больше миллиарда рублей потратят на два дорожных объекта в Хабаровске

— В этом году в перечень работ вошли устройство дороги, бордюрного камня, тротуаров, водоотводных лотков из железобетонных конструкций. Несмотря на трудности — интенсивность движения и большое количество воды, которую приходилось постоянно откачивать, — работы шли по графику и даже с опережением. При этом дорожникам приходилось работать и в тёмное время суток, — рассказали в мэрии краевой столицы. Но на этом работа дорожников на проспекте 60-летия Октября не закончится — в 2025 году они должны приступить к реконструкции нового участка от улицы Машинистов до переулка Гаражного. Кроме того, много работы предстоит на развязке «Ленинградская — проспект — Восточное шоссе». В этом году подрядчик приступил к первому этапу реконструкции, который включал в себя ремонт деформационных швов и устройство нового покрытия.