В центре Ростова отремонтируют несколько дорог

Обновят дороги переулка Университетского от Красноармейской до Горького, на Ворошиловском проспекте — вдоль домов № 46−48. По требованию строительной дирекции работы должны завершить к 25 ноября этого года.
Также подрядчик займется модернизацией дорог на: 37-й линии от Ереванской до Сарьяна, Ректорской, переулке Ставропольском от Цезаря Куникова до Ашхабадского.
В задачи рабочих войдет демонтаж старого покрытия и уборка деформированного тротуара. Участки дорог заасфальтируют, благоустроят новые пешеходные зоны. Произведут замену люков, вывезут строительный мусор.
Ранее сообщалось, что на шести улицах Ростова введут ограничения движения транспорта.