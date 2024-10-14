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В центре Ростова отремонтируют несколько дорог

Ростовская область, 14 октября 2024. DON24.RU. Ростовская ДИСОТИ ищет подрядчика для ремонта дорог в центре донской столицы. Аукционные лоты размещены на сайте государственных закупок.

Обновят дороги переулка Университетского от Красноармейской до Горького, на Ворошиловском проспекте — вдоль домов № 46−48. По требованию строительной дирекции работы должны завершить к 25 ноября этого года.

Также подрядчик займется модернизацией дорог на: 37-й линии от Ереванской до Сарьяна, Ректорской, переулке Ставропольском от Цезаря Куникова до Ашхабадского.

В задачи рабочих войдет демонтаж старого покрытия и уборка деформированного тротуара. Участки дорог заасфальтируют, благоустроят новые пешеходные зоны. Произведут замену люков, вывезут строительный мусор.

Ранее сообщалось, что на шести улицах Ростова введут ограничения движения транспорта.