Курган «Высокий берег» в Анапе продали на торгах за 31 млн рублей

В декабре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «Кэш/Дом» банкротом по иску Светланы Губановой, которой компания задолжала 354 тыс. руб. Общество работало вместе с банком «Первомайским». Сотрудники микрокредитной организации, по словам пострадавших, предлагали гражданам заем под залог жилья, банк выдавал обществу ипотечный кредит на выкуп жилья, после чего «Кэш/Дом» выдавал эти деньги клиентам якобы в виде займа, а на самом деле гражданам давали подписать договоры купли-продажи собственного жилья, в котором они оставались в качестве арендаторов. Всего в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани. В возбуждении уголовного дела по заявлениям заемщиков было отказано.