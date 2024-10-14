Курган «Высокий берег» в Анапе продали на торгах за 31 млн рублей

Приобретателем лота стал Бдоян Эдуард Ашотович. Как сообщает конкурсный управляющий должника АО «Кэш/Дом» Владислав Дергачев, с покупателем заключен договор купли-продажи.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кэш/Дом» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка от продажи в 2018 году составила 88,4 млн руб., убыток — 1,3 млн руб. (более свежие финансовые данные не опубликованы). Первым учредителем компании является Людмила Дерманова, в разные годы компанией владели Dorsen Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Галина Герман и Екатерина Лещинская.
В мае текущего года курган уже выставляли на торги с начальной ценой в 49 млн руб., однако из-за отсутствия заявок на участие аукцион был признан несостоявшимся. В октябре 2023 года курган также пытались продать на торгах за 72 млн руб. Эксперты тогда заявили, что стоимость участка в несколько раз завышена и лот реально может стоить 30−40 млн руб.
Согласно данным Управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, высота памятника — 3,6 м, диаметр — 29 м. Курган выявлен в 2019 году у подножья Лысой горы. Как следует из акта экспертизы, земли, на которых расположен памятник, использовались под сельхозугодия. Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории кургана запрещено строительство капитальных объектов, нельзя проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы. Все планируемые действия на данном участке должны быть согласованы с Управлением госохраны.
В декабре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «Кэш/Дом» банкротом по иску Светланы Губановой, которой компания задолжала 354 тыс. руб. Общество работало вместе с банком «Первомайским». Сотрудники микрокредитной организации, по словам пострадавших, предлагали гражданам заем под залог жилья, банк выдавал обществу ипотечный кредит на выкуп жилья, после чего «Кэш/Дом» выдавал эти деньги клиентам якобы в виде займа, а на самом деле гражданам давали подписать договоры купли-продажи собственного жилья, в котором они оставались в качестве арендаторов. Всего в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани. В возбуждении уголовного дела по заявлениям заемщиков было отказано.