В промзоне на правом берегу Красноярска построят жилой комплекс

В Красноярске было принято решение о развитии территории бывшей промышленной зоны, расположенной рядом с парком «Звезда» на улице 26 Бакинских Комиссаров. Мэрия города одобрила проект строительства современного жилого комплекса на этом участке.
Участок, принадлежащий компании ООО «СтройТехКонтроль», занимает площадь 1,6 гектара и находится в Ленинском районе города. Согласно проекту, здесь планируется возвести многоэтажные жилые дома, которые будут включать в себя 10 и 17 этажей. Этот проект является частью программы комплексного развития территории (КРТ).
Жилой комплекс будет состоять из современных и комфортабельных квартир, общая площадь которых составит 17,1 тысячи квадратных метров. Предполагается, что в новом ЖК смогут проживать 571 человек.
Планируется, что строительство будет завершено к 2026 году. Помимо жилых домов, застройщик также займется созданием необходимой инфраструктуры, включая инженерные сети, трансформаторную подстанцию и подпорную стенку.
Компания «СтройТехКонтроль» приобрела этот участок на аукционе и получила официальное разрешение на высотную жилую застройку от городских властей. Теперь застройщику необходимо получить разрешение на строительство, после чего можно будет приступать к реализации проекта.
Ранее в Красноярске распродавали квартиры несуществующего жилого комплекса.