СвЖД с 14 октября начнет переводить поезда на зимнее расписание

По данным СвЖД, будут отменены дополнительные остановки на небольших о. п. возле садов и дачных поселков. Также составность некоторых электричек будет скорректирована. Также перестанут курсировать поезда, введенные на летний период.
В октябре проинспектирует 302 объекта. К зимнему сезону проверят порядка 200 поездов. В депо проходит сезонная диагностика электропоездов и пассажирских вагонов. В первую очередь специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей, узлов и агрегатов.