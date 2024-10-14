СвЖД с 14 октября начнет переводить поезда на зимнее расписание

Свердловская железная дорога (СвЖД) в октябре переведет пригородные поезда и электрички на зимний график движения. Как сообщили в пресс-службе магистрали, в Свердловской области — с 14 октября, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — с 27 октября.