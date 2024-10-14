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В Крыму изменится размер взноса на капремонт общего имущества в МКД

В Республике Крым изменится размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2024 № 578 минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 году составит 10 ₽ за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.

Ознакомиться с принятым постановлением можно на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта.

Напоминаем, что основным источником финансирования работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах являются средства фонда капитального ремонта, который формируется из уплачиваемых собственниками ежемесячных взносов.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.

ЖКХ