Новосибирцам представят дизайн-проект первой очереди парка «Усть-Тула»

22 октября с 18 до 20 часов в Научной библиотеке НГТУ им. Г. П. Лыщинского состоится дополнительное обсуждение концепции развития прибрежной территории в Кировском районе под рабочим названием «Парк “Усть-Тула”. Об этом сообщает телеграм-канал “Мэрия Новосибирска”.