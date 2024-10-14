Новосибирцам представят дизайн-проект первой очереди парка «Усть-Тула»

22 октября с 18 до 20 часов в Научной библиотеке НГТУ им. Г. П. Лыщинского состоится дополнительное обсуждение концепции развития прибрежной территории в Кировском районе под рабочим названием «Парк “Усть-Тула”. Об этом сообщает телеграм-канал “Мэрия Новосибирска”.
Общественное пространство будет создано на территории от парка «Арена» до ПКиО «Бугринская роща».
Разработанная концепция парка под рабочим названием «Усть-Тула» была представлена новосибирцам 2 июня 2023 года, утверждена мэром Новосибирска и губернатором Новосибирской области.
На сегодняшний день подготовлен дизайн-проект первой очереди парка. Разработчики готовы рассказать о комплексном благоустройстве и ответить на вопросы жителей.