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Новосибирцам представят дизайн-проект первой очереди парка «Усть-Тула»

Общественное обсуждение проекта будущего парка состоится 22 октября в НГТУ-НЭТИ.

Источник: ТГ Мэрия Новосибирска

22 октября с 18 до 20 часов в Научной библиотеке НГТУ им. Г. П. Лыщинского состоится дополнительное обсуждение концепции развития прибрежной территории в Кировском районе под рабочим названием «Парк “Усть-Тула”. Об этом сообщает телеграм-канал “Мэрия Новосибирска”.

Общественное пространство будет создано на территории от парка «Арена» до ПКиО «Бугринская роща».

Разработанная концепция парка под рабочим названием «Усть-Тула» была представлена новосибирцам 2 июня 2023 года, утверждена мэром Новосибирска и губернатором Новосибирской области.

На сегодняшний день подготовлен дизайн-проект первой очереди парка. Разработчики готовы рассказать о комплексном благоустройстве и ответить на вопросы жителей.

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