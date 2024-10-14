В Волгоградской области работникам АПК предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

По итогам сентября выяснилось, что сфера сельского хозяйства в России подвержена кадровому голоду не менее чем в 55 регионах. В этот список вошла и Волгоградская область. В среднем здесь приходится на вакансию 4 резюме, это низший диапазон нормы.