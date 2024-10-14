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В Волгоградской области работникам АПК предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

Специалисты платформы hh.ru выяснили, какие специальности считаются самыми востребованными, дефицитными и какие зарплаты им предлагали в текущем году.

Источник: Reuters

По итогам сентября выяснилось, что сфера сельского хозяйства в России подвержена кадровому голоду не менее чем в 55 регионах. В этот список вошла и Волгоградская область. В среднем здесь приходится на вакансию 4 резюме, это низший диапазон нормы.

В Волгоградской области в текущем году было открыто свыше 2600 предложений, что на 22% больше, чем в прошлом году.

Уровень медианной предлагаемой зарплаты для соискателей-аграриев составляет в среднем 101 700 рублей, тогда как годом ранее она не превышала 84 900 рублей.

В топ-10 самых востребованных специальностей в сфере АПК вошли менеджер по продажам и работе с клиентами, водитель, разнорабочий, сервисный инженер, агроном, ветеринарный врач, бухгалтер, слесарь-сантехник, технолог и машинист.