Насколько богаты жители Казахстана — опрос Нацбанка

И, наконец, еще несколько цифр. 36,9% респондентов заявили, что у них нет кредитов, у остальных кредиты есть, и самый распространенный — потребительский кредит (28,5%). При этом 32,8% граждан признались, что каждый месяц отдают более 100 тыс. тенге на покрытие этих кредитов и долгов.