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Белфармпром: не менее 50% препаратов на рынке Беларуси — отечественные

Белорусские госпредприятия обеспечивают выпуск половины фармацевтической отечественной продукции на рынке республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. На протяжении последних лет доля отечественных лекарств на внутреннем рынке Беларуси поддерживается на уровне не менее 50%, сообщил на пресс-конференции генеральный директор управляющей компании холдинга «Белфармпром» Игорь Митрофанов.

«Госпредприятиями обеспечивается выпуск половины фармацевтической отечественной продукции на рынке республики и 70% всех экспортных отгрузок на сегодняшний день, которые осуществляет фармацевтическая отрасль», — отметил руководитель предприятия.

По его словам, на протяжении последних лет доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в стоимостном выражении поддерживается на уровне не менее 50%.

«Это один из самых высоких показателей, по сравнению с внутренними рынками сопредельных стран», — подчеркнул Митрофанов.

В объемах потребления в натуральном выражении доля белорусских лекарств в аптечной сети составляет около 70%, а в госпитальном секторе — 90%.

«Это обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты — в два-три раза», — отметил генеральный директор.