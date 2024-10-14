Белфармпром: не менее 50% препаратов на рынке Беларуси — отечественные

МИНСК, 14 окт — Sputnik. На протяжении последних лет доля отечественных лекарств на внутреннем рынке Беларуси поддерживается на уровне не менее 50%, сообщил на пресс-конференции генеральный директор управляющей компании холдинга «Белфармпром» Игорь Митрофанов.
«Госпредприятиями обеспечивается выпуск половины фармацевтической отечественной продукции на рынке республики и 70% всех экспортных отгрузок на сегодняшний день, которые осуществляет фармацевтическая отрасль», — отметил руководитель предприятия.
По его словам, на протяжении последних лет доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в стоимостном выражении поддерживается на уровне не менее 50%.
«Это один из самых высоких показателей, по сравнению с внутренними рынками сопредельных стран», — подчеркнул Митрофанов.
В объемах потребления в натуральном выражении доля белорусских лекарств в аптечной сети составляет около 70%, а в госпитальном секторе — 90%.
«Это обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты — в два-три раза», — отметил генеральный директор.