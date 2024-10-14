В Екатеринбурге на торги выставят два 90-летних здания на Площади 1-й пятилетки

В этом году зданиям исполняется 90 лет, весь комплекс Площади первой пятилетки был окончательно построен в 1934 году. В ансамбль также входят гостиница «Мадрид», дом технической учебы, здания Заводоуправления и проходной. Все дома признаны объектами культурного наследия, они выполнены в стиле конструктивизма, совмещенного с неоклассицизмом.