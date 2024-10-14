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Изменят ли соцвыплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответила, будут ли проиндексированы социальные выплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Она отметила, что даже без колебаний курса государство сохраняет все социальные обязательства в части индексации.

«На сегодняшний день в бюджет уже заложены средства на индексацию с 1 января 2025 года. У нас порядка 44 выплат. Я могу только озвучить, что, к примеру, если сегодня 65% от прожиточного минимума составляет размер базовой пенсионной выплаты, то мы со следующего года изменяем его на 70%. Если сегодня это 100% от прожиточного минимума — мы изменяем его на 110%», — дополнила министр.

По ее словам, эти вопросы рассматриваются в долгосрочной перспективе.

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