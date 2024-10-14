Изменят ли соцвыплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара

«На сегодняшний день в бюджет уже заложены средства на индексацию с 1 января 2025 года. У нас порядка 44 выплат. Я могу только озвучить, что, к примеру, если сегодня 65% от прожиточного минимума составляет размер базовой пенсионной выплаты, то мы со следующего года изменяем его на 70%. Если сегодня это 100% от прожиточного минимума — мы изменяем его на 110%», — дополнила министр.