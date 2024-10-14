Сколько зарабатывают воспитатели в детсадах Казахстана

«Средняя заработная плата на сегодня зависит, во-первых, от стажа, во-вторых, от категории учителей. Потому что, повышая квалификационную категорию, также можно получить надбавку к заработной плате. Поэтому средняя заработная плата воспитателей дошкольных организаций со стажем пять лет и наличием категории “модератор” составляет 250−270 тыс. тенге», — сказала Манара Адамова.