Программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет

Так, на мероприятии с многодетными матерями отрасли соцзащиты Гродненской области в Лиде прозвучал вопрос из зала о вероятности продления программы семейного капитала. Министр ответила утвердительно, заметив, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении программы на следующую пятилетку.