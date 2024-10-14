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Программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет

Минтруда заявило о продлении программы семейного капитала в Беларуси на 5 лет
Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сказала о продлении программы семейного капитала в Беларуси, передает телеграм-канал ведомства.

Так, на мероприятии с многодетными матерями отрасли соцзащиты Гродненской области в Лиде прозвучал вопрос из зала о вероятности продления программы семейного капитала. Министр ответила утвердительно, заметив, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении программы на следующую пятилетку.

— Мы подготовили соответствующий проект указа, в котором постарались учесть актуальные для многодетных семей вопросы, — обратила внимание Павлюченко.

Тем временем нотариус сказал, как увеличить размер алиментов в соглашении о детях при разводе родителей в Беларуси.

А Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».