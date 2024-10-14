Программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сказала о продлении программы семейного капитала в Беларуси, передает телеграм-канал ведомства.
Так, на мероприятии с многодетными матерями отрасли соцзащиты Гродненской области в Лиде прозвучал вопрос из зала о вероятности продления программы семейного капитала. Министр ответила утвердительно, заметив, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении программы на следующую пятилетку.
— Мы подготовили соответствующий проект указа, в котором постарались учесть актуальные для многодетных семей вопросы, — обратила внимание Павлюченко.
Тем временем нотариус сказал, как увеличить размер алиментов в соглашении о детях при разводе родителей в Беларуси.
А Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».