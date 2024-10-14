Курортный сбор принес Петербургу 561 млн рублей за полгода

Курортный сбор принес Петербургу 561 миллион рублей за полгода. К слову, только за минувший сентябрь городской бюджет пополнился на 85 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.
— Напомню, что при планировании бюджета на текущий год мы закладывали поступления от курортного сбора в объеме 300 миллионов рублей, в корректировку цифру увеличиваем больше, чем в два раза.
Отметим, эксперимент завершится в конце 2024 года. С 1 января следующего года курортный сбор преобразуют в туристический налог. Платить его будут не туристы, а организации, предоставляющие места для временного проживания. Для этого городские власти примут соответствующий законопроект, работа над которым подходит к концу. Согласно документу, ставки налога предлагается дифференцировать с учетом сезонности. Кроме того, для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.
Напомним, курортный сбор ввели в Северной столице 1 апреля. С того дня со всех взрослых гостей города, проживающих в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения более 24 часов, начали взимать по 100 рублей в сутки. Собранные деньги направляли на ремонт туристической инфраструктуры.