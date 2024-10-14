Курортный сбор принес Петербургу 561 млн рублей за полгода

Отметим, эксперимент завершится в конце 2024 года. С 1 января следующего года курортный сбор преобразуют в туристический налог. Платить его будут не туристы, а организации, предоставляющие места для временного проживания. Для этого городские власти примут соответствующий законопроект, работа над которым подходит к концу. Согласно документу, ставки налога предлагается дифференцировать с учетом сезонности. Кроме того, для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.