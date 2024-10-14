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Инвестиции в курортную сферу Кубани увеличили в 30 раз

Объем средств, направленных в курортную сферу Краснодарского края, вырос за четыре года в 30 раз. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Краснодарского края Александра Руппеля, сейчас в регионе реализуют более 60 проектов на 700 млрд руб.

«Благодаря мерам поддержки курортной отрасли на уровне региона мы смогли раскочегарить инвестиционный маховик», — так прокомментировал господин Руппель объем инвестиций.

Власти Кубани считают, что реализация проектов увеличит номерной фонд в сегменте отелей 4 и 5 звезд. Это поможет запустить рыночные механизмы, которые влияют на цены и качество в пользу туристов. В 2024 году в Краснодарском крае работают 316 отелей категории высших уровней обслуживания, при этом власти отмечают нехватку мест. К 2032 году планируется увеличить емкость таких отелей на 46 тыс. мест, в них также создадут около 30 тыс. рабочих мест.

туризм и отдых