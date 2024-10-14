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Бастрыкину доложат о проверке жалоб жителей дома с износом 95% в Прикамье

Жильцы должны оставаться в нём до 2027 года.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке жалоб жильцов многоквартирного дома с износом в 95% в Пермском крае.

Как рассказывает информационный центр СК России, речь идёт об аварийном здании, которое расположено в Чайковском. Жители дома в переулке Школьном сообщили в аккаунт приёмной главы СК РФ, что строение с износом конструкций выше 95% было признано аварийным ещё в 2017 году.

«При этом срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю по доводам комментария начата процессуальная проверка», — сообщает информационный центр СК России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход проверки на контроль и запросил доклад о её промежуточных результатах, а также о процессуальном решении, которое будет принято после.

СК