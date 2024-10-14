Бастрыкину доложат о проверке жалоб жителей дома с износом 95% в Прикамье

Как рассказывает информационный центр СК России, речь идёт об аварийном здании, которое расположено в Чайковском. Жители дома в переулке Школьном сообщили в аккаунт приёмной главы СК РФ, что строение с износом конструкций выше 95% было признано аварийным ещё в 2017 году.