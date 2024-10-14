Новосибирский метрополитен получит 20 вагонов. Соответствующие данные появились на сайте госзакупок. Предприятие закупит 5 вагонов (4 моторных и 1 немоторный), а еще 15 — возьмет в лизинг.
Так, метрополитен заключит контакты с АО «Метровагонмаш» на более чем 863,6 миллиона рублей на покупку вагонов и с АО «Сбербанк Лизиг» на сумму более 4 миллиарда рублей на их аренду.
Ранее стало известно, что новосибирский метрополитен предложил увеличить стоимость проезда до 40 рублей. Цена может вырасти уже в следующем году.