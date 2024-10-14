При КРТ в микрорайоне Комсомольском снесут более 50 домов

Завершить проект КРТ в указанной локации предполагается в течение 15 лет с даты заключения договора КРТ. Выберут компанию, которая займется проектом, с помощью торгов. В кварталах, подлежащих освоению, располагаются нежилые здания, жилые дома, объекты сетевой инфраструктуры, гаражи, магазины, киоски — всего 103 объекта. Так, 42 жилых дома там признаны аварийными и подлежащими сносу; 14 домов не признаны аварийными, но тоже подлежат сносу. Еще 22 здания — это магазины, киоски, гаражи и другие нежилые объекты, также подлежащие изъятию и сносу. В отношении объектов коммунальной инфраструктуры планируется переустройство, вынос или строительство. Также снесут здания детской школы искусств № 15, детского сада на ул. Машинистов, 46. В микрорайоне во время КРТ создадут и предоставят в муниципальную собственность помещения площадью 1,6 тыс. кв. м для детской школы искусств, а также возведут здание МАДОУ «Легополис» на 350 мест в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской.