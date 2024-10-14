Из Сочи впервые запустят рейсы в Шри-Ланку

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur air. Полеты начнутся 7 ноября. Перевозить туристов из Сочи в Шри-Ланку будут один раз в десять дней.
Полеты будут выполняться на Boeing 767−300. Он вмещает до 336 пассажиров.
Из аэропорта Сочи в Шри-Ланку впервые запустят рейсы в Шри-Ланку, в Коломбо. Новое направление в Южную Азию анонсировали на авиационно-туристическом форуме AirtravelSochi 2024: Discover the Southgate to Russia.
Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur air. Полеты начнутся 7 ноября. Перевозить туристов из Сочи в Шри-Ланку будут один раз в десять дней.
Полеты будут выполняться на Boeing 767−300. Он вмещает до 336 пассажиров.