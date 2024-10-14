Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Сочи впервые запустят рейсы в Шри-Ланку

Из аэропорта Сочи в Шри-Ланку впервые запустят рейсы в Шри-Ланку, в Коломбо. Новое направление в Южную Азию анонсировали на авиационно-туристическом форуме AirtravelSochi 2024: Discover the Southgate to Russia.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur air. Полеты начнутся 7 ноября. Перевозить туристов из Сочи в Шри-Ланку будут один раз в десять дней.

Полеты будут выполняться на Boeing 767−300. Он вмещает до 336 пассажиров.