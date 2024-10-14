Запасов газа Молдове хватит на 20 дней — чиновник

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан в рамках передачи на общественном телевидении заявил, что накопленных Молдовой запасов природного газа хватит стране на 20 дней зимы.
Этого времени достаточно, чтобы власти приняли меры в случае чрезвычайной ситуации, отметил чиновник.
«У нас есть два типа запасов природного газа, так называемые резервные запасы. Законодательством предусмотрено, что их должно хватить как минимум на 10 дней потребления зимой. Сегодня у нас есть около ста миллионов кубометров, это означает, что хватит примерно на 20 дней. У нас достаточно времени на то, чтобы вмешаться, если возникнет чрезвычайная ситуация».
За последние два года потребление голубого топлива в стране снизилось, констатировали в Министерстве энергетики. Среди основных причин ведомство приводит климатические (мягкие зимы), а также то, что в Молдове возрос объем использования альтернативного топлива.
«Если говорить о природном газе, то в отопительном сезоне 2022−2023 годов снижение значительное — на 44%. В прошлом сезоне потребление природного газа сократилось на 25%», — уточнил Боросан.
В настоящее время природный газ, поставляемый в Молдову российским ПАО «Газпром», полностью используется для работы Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Она поставляет на правый берег Днестра практически весь необходимый объем электроэнергии.
На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не продлит соглашение с Россией о транзите газа. В ходе встречи 8 октября глав Министерств энергетики Молдовы и Украины Виктора Парликова и Германа Галущенко в Киеве молдавский министр заверил, что республика готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.
На данный момент Молдова хранит в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) почти половину своего резервного запаса в 47 миллионов кубометров.