Запасов газа Молдове хватит на 20 дней — чиновник

«У нас есть два типа запасов природного газа, так называемые резервные запасы. Законодательством предусмотрено, что их должно хватить как минимум на 10 дней потребления зимой. Сегодня у нас есть около ста миллионов кубометров, это означает, что хватит примерно на 20 дней. У нас достаточно времени на то, чтобы вмешаться, если возникнет чрезвычайная ситуация».