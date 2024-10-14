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В Омске на месте бывшего детдома собираются построить три многоэтажки

Проект застройки вынесен на обсуждение омичей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на общественное обсуждение вынесен проект комплексной застройки в городке Нефтяников. Здесь, в границах улиц Энергетиков, 22 Апреля, Строителей и 4-й Новостроевской, планируется возвести три восьмиэтажных дома.

Ранее на этом участке по адресу улица Строителей, 49 размещался детский дом, однако в 2017 году он был расформирован. Пустующее здание и земельный участок были проданы с торгов и выкуплены под застройку.

Общая площадь квартир в домах составит 18, 5 тысяч кв. метров, здесь смогут поселиться более 600 человек. Также по проекту предусмотрено обустройство парковки и двух проездов: со стороны улицы Строителей и улицы 4-я Новостроевская.

Принять участие в обсуждении проекта новой застройки можно до 15 октября.

строительство