В Казахстан возвращены активы на $363,1 млн

«Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля. Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта Закона “О возврате государству незаконно приобретенных активов” по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость», — сообщил комитет.