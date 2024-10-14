В Казахстан возвращены активы на $363,1 млн

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Казахстану возвращены денежные средства на 177 миллиардов тенге (363,1 миллион долларов).
Как рассказали в комитете по возврату активов при Генпрокуратуре, по результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 миллиардов тенге (301,6 миллиона долларов), по процессуальным соглашениям 19 миллиардов тенге (38,9 миллионов долларов), от реализации активов более 6 миллиардов тенге (12,3 миллиона долларов).
Также по решениям судов порядка 5 миллиардов тенге (10,2 миллиона долларов) и от сдачи в аренду недвижимости более 165 миллионов тенге (338,5 тысяч долларов).
«Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля. Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта Закона “О возврате государству незаконно приобретенных активов” по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость», — сообщил комитет.
Вместе с тем, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение Специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 миллиардов тенге (307,7 миллионов долларов).
Все возвращенные денежные средства будут использованы для реализации социальных и экономических проектов страны, отметили в комитете.