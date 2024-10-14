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Через Ростов в Москву начал ходить новый двухэтажный поезд

Его вторая конечная — Новороссийск.

С понедельника, 14 октября, через Ростов-на-Дону начал ходить новый двухэтажный поезд № 265/266 Москва — Новороссийск.

Он отправляется ежедневно от Казанского вокзала в Москве в 11:00, а прибывает в донскую столицу ночью следующего дня, в 4:35. Дорога занимает 17 часов 35 минут. В Новороссийске двухэтажный состав будет в 13:02.

С юга поезд выезжает в 16:55, в Ростове-на-Дону стоит на следующие сутки с 0:25 до 0:50. На Казанский вокзал в Москве поезд прибывает в 21:05. Обратный путь из Ростова в Москву занимает 20 часов 15 минут. Впрочем, в декабре состав начнёт передвигаться быстрее. С этого периода он будет отправляться в 0:32 и прибывать в столицу в 19:10 (в пути — 18 часов 38 минут). Расписание из столицы не изменится.

Некоторое время назад такой поезд уже существовал, но состав был одноэтажным.