Через Ростов в Москву начал ходить новый двухэтажный поезд

С юга поезд выезжает в 16:55, в Ростове-на-Дону стоит на следующие сутки с 0:25 до 0:50. На Казанский вокзал в Москве поезд прибывает в 21:05. Обратный путь из Ростова в Москву занимает 20 часов 15 минут. Впрочем, в декабре состав начнёт передвигаться быстрее. С этого периода он будет отправляться в 0:32 и прибывать в столицу в 19:10 (в пути — 18 часов 38 минут). Расписание из столицы не изменится.