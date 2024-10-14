Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло в Калининградской области

«Повышение цен на масло является общероссийской тенденцией и связано в том числе с дефицитом молочного жира, который сегодня сложился на рынке, и ростом цен на него. На фоне этого объёмы промышленного производства масла снизились. Всё это послужило причинами роста цен на продукт в рознице. Однако мониторинг в сетях и статистические данные свидетельствуют, что в области цены на масло ниже от производителя, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.