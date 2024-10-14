Россельхознадзор нашел препараты в мясе двух белорусских предприятий

Кроме того, российский регулятор временно ограничил поставки говядины ООО «Межево СТАРТ», так как в мясе повторно обнаружили листерии. В конце августа предприятию сменили статус на «усиленный лабораторный контроль», так как это же нарушение было зафиксировано впервые.