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Россельхознадзор нашел препараты в мясе двух белорусских предприятий

Статус двух белорусских предприятий изменен на «усиленный лабораторный контроль» из-за нарушений, которые обнаружили впервые. Об этом сказано в письме Россельхознадзора.

Так, в готовой мясной продукции из свинины от ОАО «Витебский мясокомбинат» российские специалисты обнаружили кетопрофен, а в готовой мясной продукции от ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — сульфаметазин.

Кроме того, российский регулятор временно ограничил поставки говядины ООО «Межево СТАРТ», так как в мясе повторно обнаружили листерии. В конце августа предприятию сменили статус на «усиленный лабораторный контроль», так как это же нарушение было зафиксировано впервые.

В письме Россельхознадзора сказано, что продукция предприятия, отгруженная в адрес российских получателей до 15 октября включительно, принимается в обычном режиме.