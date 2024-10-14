Три новых дома построят в Омске

Планируется возводить три восьмиэтажных жилых дома общей площадью 18,5 тыс. кв. м, которые смогут разместить более 600 человек. Участок, на котором будет вестись строительство, имеет площадь 1,4 гектара и ранее на нем располагался детский дом, проданный в 2017 году.