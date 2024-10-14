Три новых дома построят в Омске

Планируется возводить три восьмиэтажных жилых дома общей площадью 18,5 тыс. кв. м, которые смогут разместить более 600 человек. Участок, на котором будет вестись строительство, имеет площадь 1,4 гектара и ранее на нем располагался детский дом, проданный в 2017 году.
Новый микрорайон будет включать проезды и 180 парковочных мест для жителей. При этом строительство образовательного учреждения не предусмотрено, дети смогут посещать ближайшие детские сады и школу. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения, сообщает портал «Омскрегион».