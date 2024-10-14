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Три новых дома построят в Омске

В Омске на улице Энергетиков начнется строительство нового микрорайона.

Планируется возводить три восьмиэтажных жилых дома общей площадью 18,5 тыс. кв. м, которые смогут разместить более 600 человек. Участок, на котором будет вестись строительство, имеет площадь 1,4 гектара и ранее на нем располагался детский дом, проданный в 2017 году.

Новый микрорайон будет включать проезды и 180 парковочных мест для жителей. При этом строительство образовательного учреждения не предусмотрено, дети смогут посещать ближайшие детские сады и школу. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения, сообщает портал «Омскрегион».

недвижимость