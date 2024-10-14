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В какой отрасли Беларуси за последний месяц больше всего выросли цены

Больше всего в сентябре цены выросли в строительстве. По сравнению с августом увеличение составило 2,7%, сообщает﻿ Белстат.

Относительно декабря 2023 года цены в этой сфере прибавили 10,2%.

Индекс цен в промышленности в сентябре по сравнению с августом увеличился на 0,1%. Если проанализировать показатель относительно декабря 2023 года, то рост достиг 5,9%.

Стоимость производства сельскохозяйственных товаров в сентябре была на 1,4% выше, чем в августе. По сравнению с декабрем 2023 года — больше на 5,3%.

Совсем другая картина в сфере перевозки грузов. Там индекс тарифов в сентябре по сравнению с августом уменьшился на 0,2%. Хотя по сравнению с декабрем 2023 года цены выросли на 6,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юрлиц и ИП в сентябре по сравнению с августом не изменился, а вот по сравнению с декабрем прошлого года вырос на 1,6%.