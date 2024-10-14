В какой отрасли Беларуси за последний месяц больше всего выросли цены

Стоимость производства сельскохозяйственных товаров в сентябре была на 1,4% выше, чем в августе. По сравнению с декабрем 2023 года — больше на 5,3%.



Совсем другая картина в сфере перевозки грузов. Там индекс тарифов в сентябре по сравнению с августом уменьшился на 0,2%. Хотя по сравнению с декабрем 2023 года цены выросли на 6,6%.



Индекс тарифов на услуги связи для юрлиц и ИП в сентябре по сравнению с августом не изменился, а вот по сравнению с декабрем прошлого года вырос на 1,6%.