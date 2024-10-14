Вологодская компания поставит два новых троллейбуса в Калининград за 77,5 млн рублей

Вологодская компания поставит два новых троллейбуса в Калининград за 77,5 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Администрация города подписала контракт с ООО «Торговый дом Транс-Альфа». Организация стала победителем конкурса на поставку техники. Она снизила начальную стоимость на четыре миллиона рублей.
Компания поставит в Калининград два троллейбуса с автономным ходом. В каждом из них необходимо предусмотреть минимум 33 сидячих места, в том числе одно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Салон должен вмещать 80−90 пассажиров. Транспортное средство нужно оснастить кондиционером и камерами видеонаблюдения. Технику необходимо передать до 15 декабря.
По данным сервиса Seldon.Basis, ООО «Торговый дом Транс-Альфа» зарегистрировано в Вологде. Компания занимается оптовой торговлей транспортными средствами. Генеральным директором компании ООО «Торговый дом Транс-Альфа» является Павел Видякин.
Ранее администрация Калининграда подписала контракт на поставку 12 новых троллейбусов. Победителем конкурса стал «Торговый дом СТМ», который входит в группу «Синара». За троллейбусы компания получит 377 миллионов рублей. Их планируют изготовить и привезти в город до конца года.
Отметим, что торги на поставку новых троллейбусов для Калининграда приостанавливали из-за жалобы завода «Транс-Альфа». В организации считали, что их заявку отклонили необоснованно. Компании «Транс-Альфа» отказали из-за «недостоверной информации» о количестве форточек. Организация отправляла жалобу в ФАС.
В 2023 году в Калининграде тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.