Вологодская компания поставит два новых троллейбуса в Калининград за 77,5 млн рублей

Компания поставит в Калининград два троллейбуса с автономным ходом. В каждом из них необходимо предусмотреть минимум 33 сидячих места, в том числе одно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Салон должен вмещать 80−90 пассажиров. Транспортное средство нужно оснастить кондиционером и камерами видеонаблюдения. Технику необходимо передать до 15 декабря.