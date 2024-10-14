В начале ноября в Клюквенный пустят городскую электричку

Стала известна ориентировочная дата запуска пригородных поездов. По информации АО «Агентство развития жилищного строительства НСО», электрички в Калининском районе Новосибирска начнут ходить с 5 ноября.
«Планы пока предварительные — дату еще окончательно не утвердили. Но в РЖД уже подтвердили планы запуска электропоезда. Движение начнется этой осенью — платформа готова», — сообщили в пресс-службе компании.
В сентябре рядом с Клюквенным оборудовали низкую пассажирскую платформу. Ее ширина четыре метра, а длина — 90. Она рассчитана на четыре вагона. Обустраивали платформу РЖД и застройщик микрорайона.
Также предусмотрели удобные подходы к месту посадки на электричку и ближайшей автобусной остановки, включая тротуар вдоль Пашинского шоссе. Платформу оборудовали защитным ограждением, лестницей, скамьями и урнами. Закрытый павильон и билетную кассу пока строит не будут.
Напомним, право на застройку участков в Клюквенном также получила ГК из Ижевска (Удмуртия).