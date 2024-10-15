Bloomberg: у министров финансов ЕС серьезные проблемы

Когда бывший премьер-министр Италии Марио Драги в сентябре представил свой план возрождения Евросоюза, он рекомендовал регулярную совместную эмиссию долговых обязательств в качестве краеугольного камня проекта по увеличению инвестиций на 800 млрд евро в год. По его мнению, объединяя свои заемные средства, члены блока со временем создали бы критическую массу надежных активов в качестве основы для более глубокого и интегрированного рынка капитала, который помог бы привлечь больше частных инвестиций. Но Линднер и Шольц с ходу отвергли это предложение.