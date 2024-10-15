Bloomberg: у министров финансов ЕС серьезные проблемы

Как говорится в статье, политики в Вашингтоне или Пекине, возможно, годами рассчитывали на то, что Европейский союз станет неэффективным, при этом политикам, которым фактически поручено управлять европейской экономикой, потребовалось время, чтобы осознать всю серьезность проблем, с которыми они столкнулись. И понимать это они начинают только сейчас.
С тех пор как министр финансов Кристиан Линднер и канцлер Германии Олаф Шольц заняли свои посты в 2021 году, немецкая экономика — промышленный локомотив Европы — не смогла добиться роста уже два квартала подряд. Европейский союз значительно уступает США и Китаю в борьбе за разработку технологий следующего поколения, а флагманский переходный период к зеленой экономике вызывает все больше неприятия у избирателей и крайне правых.
Военный конфликт на Украине и потенциальная победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США подчеркнули необходимость наращивания военного потенциала, добавляя еще один дорогостоящий пункт к списку задач, финансирование которых члены ЕС до сих пор не могут согласовать.
С 16 по 18 октября в Брюсселе пройдет саммит Европейского союза. Лидеры стран-членов ЕС соберутся, чтобы обсудить, как решить накопившиеся экономические проблемы. Однако они заметно расходятся во мнениях.
Когда бывший премьер-министр Италии Марио Драги в сентябре представил свой план возрождения Евросоюза, он рекомендовал регулярную совместную эмиссию долговых обязательств в качестве краеугольного камня проекта по увеличению инвестиций на 800 млрд евро в год. По его мнению, объединяя свои заемные средства, члены блока со временем создали бы критическую массу надежных активов в качестве основы для более глубокого и интегрированного рынка капитала, который помог бы привлечь больше частных инвестиций. Но Линднер и Шольц с ходу отвергли это предложение.
Однако ситуация, по его словам, изменится, а толчком для этого как раз станет саммит в Брюссле.
В мае главы экономических ведомств «Большой семерки» встретились в Италии на озере Маджоре. Они собрались в гранд-отеле Il Borromeo — здании в стиле Belle Epoque (условное обозначение периода европейской истории между 1890 и 1914 годами — Прим. ред.) с широкими лестницами, хрустальными люстрами и расписными потолками. В Il Borromeo все напоминало о той эпохе, когда экономика Европы была самой богатой в мире.
Хотя на майских переговорах доминировал вопрос финансирования обороны Украины, речь также зашла о прогнозах Международного валютного фонда по росту ВВП.
Услышать, как представители этих стран обсуждают перспективы роста, «стало очень отрезвляющим фактором», признался Донохью. Как утверждает другой источник, европейские чиновники много лет появлялись на таких встречах не понимая, насколько они отстали от других крупных экономик. Теперь они видят, что у них проблемы.
Во время заседаний за закрытыми дверями тогдашний министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал своим коллегам, что они должны установить государственную цель по удвоению темпов экономического роста, что позволило бы ЕС соответствовать темпам роста в США. Предложение Ле Мэра еще будут рассматриваться, хотя сам он ушел в отставку после того, как партия президента Эммануэля Макрона в июне проиграла парламентские выборы во Франции.
Чтобы обратить упадок Европы вспять, на апрельской встрече лидеров ЕС было подготовлено коммюнике, призывающее к «смене парадигмы». Однако лидеры ЕС не согласились с такой идеей и в окончательном варианте утвердили лишь «изменение политики».
Например, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании, Польши и Нидерландов Педро Санчес, Дональд Туск и Дик Шуф соответственно «стреножены» хрупкими коалициями. А рост поддержки ультраправых партий во всех этих странах заставляет лидеров нервничать из-за того, что они растрачивают политический капитал на инициативы ЕС или просят избирателей пойти на жертвы, которые принесут пользу только в отдаленной перспективе.
Макрон стал «хромой уткой» после того, как фактически передал лидеру французских националистов Марин Ле Пен «право вето» на утверждение нового правительства, которое пытается успокоить инвесторов, пока те отказываются от государственных облигаций из-за опасений по поводу дефицита бюджета. Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings в прошлом году уже понизило рейтинг Франции, а в пятницу, на следующий день после того, как правительство представило свой бюджет на 2025 год, присвоило стране «негативный» прогноз.
По ту сторону Рейна хваленая автомобильная промышленность Германии пострадала от резкого снижения продаж в Китае, а план корпорации Intel по строительству завода полупроводников в Магдебурге стоимостью 30 млрд евро рушится.
Когда европейские лидеры на этой неделе встретятся в Брюсселе, они будут ждать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы выяснить, как она планирует выполнять рекомендации, изложенные Драги. Голландцы хотят на начальном этапе отложить вопрос о совместном долге, чтобы члены блока могли добиться прогресса в других областях, где договориться будет легче. Даже те страны, которые больше всего настаивают на совместных заимствованиях, понимают, что сначала надо определиться с совместными проектами, которые нуждаются в финансировании.
Вопрос сейчас в том, смогут ли они что-то предпринять.
Возможно, они и медленно осознавали всю критичность ситуации, но сейчас понимают ее насущность, убеждена Стефани Йон-Куртен, член Европейского парламента. А ситуация такова, что «сейчас или никогда», предупредила она в прошлом месяце.