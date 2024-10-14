Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы могут сообщить в Госконтроль о задержке зарплат

Госконтроль открыл горячую линию для жалоб по задержке зарплат в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

В Комитете госконтроля открыли горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы в Беларуси, информирует телеграм-канал КГК.

Так, белорусы могут обратиться в КГК из-за задержек по зарплатам. В ведомстве уточнили, что звонки на горячую линию будут приниматься как от работников государственных, так и частных организаций.

— Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты, — прокомментировали в КГК.

Горячая линия по номеру 191 будет работать 15 и 16 октября с 09.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Кроме того, сообщать о задержках зарплат белорусы могут в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.

Тем временем программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет.

А еще нотариус сказал, как увеличить размер алиментов в соглашении о детях при разводе родителей в Беларуси.