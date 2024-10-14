Белорусы могут сообщить в Госконтроль о задержке зарплат

В Комитете госконтроля открыли горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы в Беларуси, информирует телеграм-канал КГК.
Так, белорусы могут обратиться в КГК из-за задержек по зарплатам. В ведомстве уточнили, что звонки на горячую линию будут приниматься как от работников государственных, так и частных организаций.
— Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты, — прокомментировали в КГК.
Горячая линия по номеру 191 будет работать 15 и 16 октября с 09.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Кроме того, сообщать о задержках зарплат белорусы могут в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.
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