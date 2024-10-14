Перегруженную электричку «Волгоград — Арчеда» хотят продлить до Михайловки

Напомним, 13 октября редакция ИА «Высота 102» рассказывала о сложностях, с которыми приходится регулярно сталкиваться пассажирам пригородного № 6491/№ 6492 «Волгоград — Арчеда — Волгоград». Волгоградцы жалуются, что электричка ходит переполненная. Люди вынуждены набиваться не только в салон, но и преодолевать солидное расстояние, находясь в переполненном тамбуре.