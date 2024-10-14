Внешнеторговой оборот Башкирии за полгода вырос на 12,5 процентов.

За последние пять лет в Башкирии выстроена эффективная система продвижения внешнеэкономических интересов региона. Только по итогам полугодия внешнеторговой оборот Башкортостана вырос на 12,5%, а экспорт — на 13,7%. Об этом заявил и.о. премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров в Москве в Центре международной торговли, сообщает пресс-служба правительства республики.
— С учетом национальных целей развития страны мы сформировали программу «Алга на экспорт», которая рассчитана до 2030 года- отметил Андрей Назаров. — Наряду с уже хорошо зарекомендовавшими себя инструментами, она включает в себя новые практики. Прежде всего, это финансовое стимулирование, информационно-маркетинговое сопровождение, системное внешнеэкономическое продвижение и расширение представительств Башкортостана за рубежом. Мы ожидаем, что реализация всех обозначенных активностей позволит к 2030 году довести экспорт продукции промышленности — до 2,8 млрд долларов, сельского хозяйства — до 650 млн долларов, а также в 1,5 раза нарастить объем экспорта услуг медицинского туризма.
В Москве прошла церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Два предприятия из Республики Башкортостан стали призерами этой престижной премии. Благодаря успешному ведению внешнеэкономической деятельности компания «Уральский лес», экспортирующая фанерную продукцию лиственных пород заняла первое место в номинации «Лучшая женщина-экспортер», а компания «Ураллесэкспорт», экспортирующая пиломатериалы хвойных, лиственных пород, лесоматериал лиственных, хвойных пород стала второй в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».
Предприятие «Ураллесэкспорт» ведёт лесозаготовительную деятельность с применением передовых научно обоснованных природосберегающих технологий. С 2019 года компания является получателем поддержки по субсидированию части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт, оказываемой министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан. Благодаря оказанной поддержке предприятию удалось покрыть до 90% расходов на транспортировку своей продукции за рубеж. При содействии Центра поддержки экспорта РБ компания смогла реализовать свою продукцию на крупнейшей международной электронной торговой площадке Alibaba.com, стать постоянным участником бизнес-миссий, мастер-классов, экспортных семинаров и вебинаров, пройти акселерацию по программе «Экспортный форсаж», получить помощь в переводе и модернизации сайта на иностранный язык. Такая многостороння поддержка позволила предприятию значительно расширить географию продаж и увеличить объем экспортной выручки на 20 процентов.
Компания «Уральский лес» — лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, имеющее производственные площадки по производству пиломатериаловов и иной продукции деревообработки в Башкортостане. Свою продукцию она поставляет в такие страны, как Иран, Азербайджан, Узбекистан, Египет, Китай. Благодаря поддержке министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан компания в 2020 году возместила 80% расходов на транспортировку продукции за границу. Кроме этого, при поддержке Центра поддержки экспорта РБ предприятие разместило свою продукцию на международной площадке Woodresource.com., расширило географию поставок и нашло новых контрагентов.
Премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В этом году на участие в конкурсе было подано около 1700 заявок, победителей определяли в 20 номинациях.