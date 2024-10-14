Внешнеторговой оборот Башкирии за полгода вырос на 12,5 процентов.

— С учетом национальных целей развития страны мы сформировали программу «Алга на экспорт», которая рассчитана до 2030 года- отметил Андрей Назаров. — Наряду с уже хорошо зарекомендовавшими себя инструментами, она включает в себя новые практики. Прежде всего, это финансовое стимулирование, информационно-маркетинговое сопровождение, системное внешнеэкономическое продвижение и расширение представительств Башкортостана за рубежом. Мы ожидаем, что реализация всех обозначенных активностей позволит к 2030 году довести экспорт продукции промышленности — до 2,8 млрд долларов, сельского хозяйства — до 650 млн долларов, а также в 1,5 раза нарастить объем экспорта услуг медицинского туризма.