Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта, заменив ядерное топливо

Мы писали, что Минтруда назвало три условия выплаты пособий по безработице в Беларуси. Среди них — увольнение по уважительной причине, 5 лет работы с уплатой взносов в ФСЗН, регистрация в службе занятости за 30 дней после увольнения (здесь подробнее).