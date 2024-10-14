Продавцы скрытных рамок автономеров пока не решили, прекратят ли работать

Россиян, которые скрывают госномера с помощью специальных устройств на своих автомобилях, теперь лишат прав на полтора года. Впрочем, за компанию могут и тех, кто специально меняет шрифт букв и цифр на номерах, говорят эксперты. Какие устройства запрещены и как за этим будут следить, — в материале «Газеты.Ru».
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение госномеров автомобиля при помощи спецустройств. До этого документ одобрили Госдума и Совет Федерации.
Теперь за это правонарушение будут лишать прав на срок от года до полутора лет.
Также новый закон подразумевает конфискацию устройств, с помощью которых автомобилист совершил правонарушение. За повторную езду со скрытыми номерами предусмотрено аналогичное наказание.
Изменения будут внесены в соответствующую статью в ст. 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Прежде за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тыс. рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.
О чем речь.
В МВД, которое выступило инициатором законопроекта, подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза. Поправки конкретизируют, что ~речь идет о специальных рамках-перевертышах, на которые крепятся номера.~
С помощью дистанционного управления приспособления переворачивают знаки, скрывая их от дорожных камер. Это позволяло автомобилистам избежать штрафа или скрыться с места аварии.
Помимо рамок, нарушители использовали специальное грязевое напыление и пленку. Все подобные приспособления можно было легко найти на онлайн-площадках. В результате Московский суд запретил продавать в интернете рамки и другие устройства, которые позволяли скрыть госномера. После принятия закона многие подобные объявления исчезли.
Как будут следить.
В сентябре этого года стало известно, что Ространснадзор запускает пилотный проект, который расширит выявление нарушителей-перевозчиков на дорогах. В ведомстве заявили, что «умные» транспортные системы помогут вычислить автомобили со скрытыми госномерами.
«В ходе эксперимента специалисты с помощью средств фото- видеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков», — отметили там.
Также россиянам, которые ездят на автомобилях со скрытыми номерами, предлагают запретить пользоваться заправками на платной трассе М-12.
Что говорят продавцы рамок-перевертышей.
Сейчас устройства для скрытия автомобильных номеров открыто продаются через сеть Интернет. Менеджер одного из магазинов, находящегося в Екатеринбурге, рассказал, что стоимость такого устройства составляет 9 тыс. рублей.
«Можем прислать доставкой по почте, нужно только данные прислать. Куда доставлять», — рассказал продавец.
Собеседник признался, что не знает, возникнут ли проблемы у покупателя с сотрудниками ГИБДД после установки их продукции на автомобиль. На вопрос, перестанет ли их фирма выпускать устройства, собеседник затруднился с ответом.
«Пока не решили, посмотрим», — сказал представитель фирмы.
Широкое поле для трактовки.
Сотрудники ГИБДД могут по-своему считывать новую норму закона, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. К устройствам для сокрытия номеров они могут отнести, к примеру, нанесенные жирным шрифтом буквы и цифры или наклеенные символы государственного регистрационного знака (ГРЗ).
«Вот здесь риск вполне возможен. Я подозреваю, что устройство для сокрытия номера — это какая-то грязь в баллончике может быть. И я думаю, что они (инспекторы ДПС — “Газета.Ru”) будут таким образом пытаться и просто грязные номера подводить под эту статью», — сказал Шапарин.
При этом он подчеркнул, что законодатели должны были идти дальше — нужно было внести поправки не только в КОАП, но и в Уголовный кодекс и смежные документы, чтобы ~криминализовать установку, и продажу таких мошеннических устройств.~
«Откидные рамки могут использовать террористы или другие преступники, чтобы скрыться. Если бы террористы, которые уничтожали беззащитных людей в Крокусе, использовали такие рамки, боюсь, они бы ушли. Их поймали благодаря тому, что вели по камерам фото-видео фиксации», — заметил Шапарин.
Правозащитник убежден, что правоохранительные органы должны проверить организации, которые такие рамки изготавливают, продают и устанавливают. На реальных потребителей такой продукции новая статья закона не повлияет. ~Для них просто вырастет сумма взятки, которую они будут платить при задержании~ недобросовестным дорожным инспекторам, уверен Шапарин.
За снежок не лишат прав.
Ни снежок на номерном знаке, ни музыкальный диск, бумага или какой-либо другой посторонний предмет не могут быть трактованы гаишниками, как устройства для скрытия номерных знаков в рамках новых поправок в КоАП, отмечает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, Верховный суд уже сделал достаточно однозначное разъяснения на этот счет.
"То есть имеется в виду устройства, которые позволяют нажатием кнопки, как в кино, поменять номер, скрыть его таким образом. Другое дело, что ~инспектору ГИБДД придется каждый раз вручную изучать, есть ли на машине подобное устройство.~
Не знаю, как он это будет делать. Только если вдруг заметит, что у машины на ходу номер поменялся, но вероятность такого развития событий крайне низка«, — уточняет Радько в беседе с корреспондентом “Газеты.Ru”.
Адвокат «Свободы выбора» полагает, что настоящих преступников эта норма не остановит, но, вероятно, появится услуга — как сделать эти рамки менее заметными, чтобы сотрудники полиции не смогли даже вблизи определить их наличие. А сами устройства, очевидно, подорожают.