Продавцы скрытных рамок автономеров пока не решили, прекратят ли работать

Россиян, которые скрывают госномера с помощью специальных устройств на своих автомобилях, теперь лишат прав на полтора года. Впрочем, за компанию могут и тех, кто специально меняет шрифт букв и цифр на номерах, говорят эксперты. Какие устройства запрещены и как за этим будут следить, — в материале «Газеты.Ru».