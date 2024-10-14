Во Freedom Holding рассказали о развитии бизнеса компании

Опытные участники фондового рынка наверняка помнят, как в октябре 2019 года на бирже NASDAQ появился новый эмитент — принадлежащая казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову перспективная финансовая компания Freedom Holding (тикер: FRHC). Прошло пять лет, и за это время Freedom Holding трансформировался в крупную, зрелую многопрофильную корпорацию, которая по-прежнему быстро развивается, ставя на себе на службу самые передовые технологические решения. Сегодня можно уверенно сказать, что Freedom Holding оправдал надежды акционеров, которые пять лет назад приобрели его бумаги на IPO в расчете на расширение бизнеса и увеличение доходов эмитента. Давайте рассмотрим, как изменились финансовые результаты и структура холдинга, и что повлияло на их динамику.