Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегах

Специалисты поясняют, что в Волгоградской области в основном встречается обыкновенная полевка. Этот вид грызунов в сентябре и начале октября наблюдали в лесополосах, на обочинах дорог и на берегах водоемов. На поля мышевидные грызуны устремятся в поисках пропитания, так как их основным кормом являются зеленые сочные части растений.