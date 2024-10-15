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Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегах

Озимые культуры в Волгоградской области могут подвергнуться нашествию прожорливых мышей, передает V102.RU.

— Во второй декаде октября возможна миграция вредителей на отрастающие посевы озимых зерновых, — сообщили в территориальном филиале Россельхозцентра. — При обнаружении мышевидных грызунов с численностью выше ЭПВ (от 50 жилых нор/га) следует провести обработку родентицидами.

Специалисты поясняют, что в Волгоградской области в основном встречается обыкновенная полевка. Этот вид грызунов в сентябре и начале октября наблюдали в лесополосах, на обочинах дорог и на берегах водоемов. На поля мышевидные грызуны устремятся в поисках пропитания, так как их основным кормом являются зеленые сочные части растений.

Родентициды — токсичные препараты, требующие особой осторожности в применении. Поэтому обработанные места должны помечаться табличками и колышками.

сельское хозяйство