Благоустройство Центральной набережной Волгограда продолжится до 2025 года

Как уточнили в администрации Волгограда, к работам приступит победитель открытого конкурса, объявленного муниципалитетом. Он поменяет покрытие пешеходных дорожек, поставит новые лавочки и урны, проложит поливочный водопровод, проведет озеленение территории. Фонари и ландшафтные светильники установят на главной прогулочной аллее. В проекте стоит задача благоустроить спуск к нижней террасе набережной. Работы завершатся в 2025 году.
В Волгограде ведется поэтапная реконструкция Центральной набережной. Решение о модернизации верхней террасы принято было в 2023 году в ходе встречи губернатора Андрея Бочарова и мэра города Владимира Марченко с активистами на молодежном фестивале #ТриЧетыре. Ранее были обновлены участок между улицей Ковентри и музеем-панорамой «Сталинградская битва», часть территории на нижней террасе набережной с амфитеатром и новыми фонтанами, территория верхней террасы набережной от ул. Краснознаменской и до музея-панорамы.
Напомним, Волгоградская область на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» заняла лидирующую позицию в номинации «Лучший регион по реализации проектов по благоустройству на основе государственно-частного партнерства». Достижения нашего региона в сфере формирования комфортной городской среды высоко оценил Минстрой РФ. Опыт Волгоградской области рекомендовали к распространению и в других регионах страны. Начиная с 2014 года в области выполнено свыше 2 тысяч проектов благоустройства.