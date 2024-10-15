Благоустройство Центральной набережной Волгограда продолжится до 2025 года

В Волгограде ведется поэтапная реконструкция Центральной набережной. Решение о модернизации верхней террасы принято было в 2023 году в ходе встречи губернатора Андрея Бочарова и мэра города Владимира Марченко с активистами на молодежном фестивале #ТриЧетыре. Ранее были обновлены участок между улицей Ковентри и музеем-панорамой «Сталинградская битва», часть территории на нижней террасе набережной с амфитеатром и новыми фонтанами, территория верхней террасы набережной от ул. Краснознаменской и до музея-панорамы.